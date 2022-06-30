Около 400 кг мясной и молочной продукции уничтожили в Красноярском крае с начала 2022 года

В Красноярском крае с начала текущего года сотрудники регионального Управления Россельхознадзора проверили 535 международных рейсов в сфере ветеринарного контроля. За шесть месяцев текущего года специалисты изъяли и уничтожили порядка 390 кг мясной и молочной продукции, а также меда. Уничтоженная продукция была ввезена на территорию Красноярского края из Узбекистана и Таджикистана с нарушением ветеринарно-санитарных требований.

Также был осуществлен ветеринарный контроль и ветеринарное оформление 67 кошек и собак. В результате к административной ответственности за выявленные нарушения привлекли 277 иностранных граждан.

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