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К изданию готовят книгу редких сказок северных народов Таймырского полуострова

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Красноярск
16:31 30 Июня 2022
книга, таймыр, красноярск, общество
Фотография © krskstate.ru
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Книгу «Сказочный Таймыр» выпустят в московской типографии. На страницах издания собран фольклор ненцев, нганасан, долган, эвенков и энцев, также вошла современная авторская сказка.

Подробнее прочитать о создании книги, вошедших в неё сказках, увидеть иллюстрации к ней можно здесь.

Автор и составитель «Сказочного Таймыра» Александра Агафонова собирала материал во время научной экспедиции на Таймырский полуостров в 2021 году, пишут на сайте правительства Красноярского края.

— Таймыр, где располагается самая северная точка России, готов поведать читателю не только о мифах, сохранившихся в фольклоре северных народов, но и о великих путешественниках и учёных, оставивших след на этой земле. Мы собрали, переработали и отредактировали материал. Создали иллюстрации, сверстали книгу и подготовили её для печати. Также мы перевели несколько сказок на языки коренных народов Таймыра и озвучили их, - рассказала Александра Агафонова. 

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