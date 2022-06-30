К изданию готовят книгу редких сказок северных народов Таймырского полуострова

Книгу «Сказочный Таймыр» выпустят в московской типографии. На страницах издания собран фольклор ненцев, нганасан, долган, эвенков и энцев, также вошла современная авторская сказка.

Подробнее прочитать о создании книги, вошедших в неё сказках, увидеть иллюстрации к ней можно здесь.

Автор и составитель «Сказочного Таймыра» Александра Агафонова собирала материал во время научной экспедиции на Таймырский полуостров в 2021 году, пишут на сайте правительства Красноярского края.