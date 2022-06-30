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На Ярыгинской набережной на месте подвалов появится парковка

Главная Общество
Красноярск
13:45 30 Июня 2022
красноярск, благоустройство
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На месте заброшенных подвалов на Ярыгинской набережной в Красноярске построят парковку. 

«Ярыгинская набережная —​​ очень популярное место среди красноярцев и гостей города. Здесь отдыхают и местные жители, и жители из других районов. Ключевая проблема заключается в отсутствии парковочных мест, так как большинство красноярцев приезжают сюда на автомобилях. Мы понимаем необходимость парковки в этом месте, для нас это одна из приоритетных задач», — рассказал директор МАУ «Красгорпарк» Сергей Ганжин.

Рабочие уже снесли заброшенные постройки. По планам на участке появится асфальтированная парковка и дорожки, также здесь установят освещение и оборудуют газон. Работы завершат до конца лета.

Напомним, благоустройство набережной на правом берегу началось в 2019 году. Здесь появились зоны для спокойного и активного отдыха, детские площадки, спортивные городки, беговые и велосипедные дорожки, а также новая уличная мебель.

Фото: admkrsk.ru

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