В Красноярске сбившему кадета водителю грозит до 7 лет тюрьмы

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 69-летнего красноярца, который обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ. Максимальное наказание по статье - до 7 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Советский районный суд.

Напомним, 1 декабря 2021 года, обвиняемый на автомобиле ехал по транспортному проезду со стороны ул. Малиновского в сторону ул. Молокова и наехал на 16-летнего учащегося КГБОУ «Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя» — профильного кадетского класса СК России. Подросток после окончания учебных занятий шёл в попутном направлении вдоль правого края дороги в сторону своего дома. Мужчина с места происшествия скрылся и скрыл следы преступления — заменил разбитое ветровое стекло.

Позже юношу обнаружили прохожие на обочине без сознания. Сейчас его жизнь вне опасности, подросток проходит очередной курс реабилитации в Москве.

По результатам прокурорской проверки руководителю департамента городского хозяйства г. Красноярска объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Кроме того, необходимо исполнение предписания отдела ГИБДД по приведению участка дороги в соответствии требованиям.

Фото: © epp.genproc.gov.ru