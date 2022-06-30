Житель Богучанского района не сообщил о смерти отца и получал три года за него пенсию

В 2017 году житель Богучанского района не сообщил в пенсионный фонд о смерти своего отца и присвоил себе его банковскую карту. С сотового телефона умершего отца он осуществлял денежные переводы на свой счёт и счета третьих лиц. Также картой отца он рассчитывался за покупки в магазинах.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, с 2017 по 2019 год, мужчина таким образом похитил более 500 тыс. рублей, причинив Пенсионному Фонду Российской Федерации материальный ущерб.

В апреле 2022 года он сам пришёл в полицию с явкой с повинной.

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчина обвиняется по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Уголовное дело направлено в Богучанский районный суд.

Фото: РИА Новости/ Мария Девахина