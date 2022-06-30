Школа в селе Мокрушинское будет построена до конца августа 2022 года

В Красноярском крае в селе Мокрушинское в рамках реализации нацпроекта «Образование» продолжаются работы по строительству общеобразовательного учреждения, которое рассчитано на 115 учеников. На возведение школы из регионального и федерального бюджета направили свыше 395 млн рублей.

Как сообщили в правительстве Красноярского края, школу в Казачинском районе планируют построить к концу августа этого года. После этого учреждение должно получить лицензию на образовательную деятельность и необходимые документы. Муниципальное образование, в свою очередь, должно обеспечить школу кадрами. По словам подрядчика, на объекте каждый день работают 60 специалистов.

На строительную площадку строящейся школы приехали министр образования края Светлана Маковская и зампредседателя правительства региона Алексей Подкорытов. Как отметил зампред краевого правительства, строителям необходимо соблюдать график строительства. Также Алексей Подкорытов заявил, что объект находится на личном контроле главы Красноярского края Александра Усса.

Также стало известно о том, что уже была куплена система вентиляции, оборудование для установки внутренних систем электроснабжения и дизель-генераторная установка. Кроме того, специалисты установили котельную и пожарные резервуары.

На данный момент на завершающей стадии находятся работы по кирпичной кладке стен и установке инженерных сетей, а также кровли здания. Добавим, что строители приступили к отделочным работам.

Фото: ©пресс-служба Министерства образования Красноярского края