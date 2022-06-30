В Красноярском крае мужчине за незаконную добычу косуль грозит до 5 лет тюрьмы

Дознавателями МО МВД России «Канский» завершено расследование уголовного дела по факту незаконной охоты. Обвиняется мужчина 1954 года рождения.

В феврале житель Канска, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в поле в 22 км от автодороги «Канск - Таежное» отстрелил трёх косуль, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Это случайно увидел житель ближайшего поселения, он и сообщил об этом в дежурную часть.

На месте полицейские обнаружили брошенные в поле туши убитых косуль и следы от снегохода. Сумма ущерба - 120 тыс. руб.

Злоумышленник попытался скрыться на снегоходе, а затем на автомобиле, припаркованном у дороги. Госавтоинспекторы задержали его.

Во время обыска места жительства были изъяты снегоход и 9 единиц огнестрельного оружия, на которое он имел разрешения.

Отдел дознания возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 258 «Незаконная охота» УК РФ, максимальное наказание по которой - до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд.

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