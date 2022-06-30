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Студент СФУ стал золотым медалистом Всероссийской олимпиады «Я — профессионал»

Главная Общество
Красноярск
12:30 30 Июня 2022
вуз, награды и премии, студенты, образование, олимпиада
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Михаэль Алешин, вице-президент «Полюс» по инжинирингу вручил награды двум медалистам-металлургам. Награды получили Николай Домбровский, студент СФУ и Зулфикор Исмоилов, студент ИРНИТУ.

Отметим, что в 2021 году «Полюс» стал генеральным партнёром проекта, инициировав в сотрудничестве с СФУ новое направление «Металлургия».

Студент СФУ стал золотым медалистом Всероссийской олимпиады «Я — профессионал»

"Я — профессионал" — важная площадка для популяризации горной индустрии. В этом году золотыми медалистами по направлению «Металлургия» стали студенты наших вузов-партнёров. Это ещё раз доказывает, что сотрудничество помогает выпускать на рынок труда специалистов, востребованных реальным сектором и сразу готовых решать задачи бизнеса. Планируем и дальше продолжать поддерживать олимпиаду, - отметил Михаэль Алешин.

Студент СФУ стал золотым медалистом Всероссийской олимпиады «Я — профессионал»

Главная цель олимпиады — поддержка талантливых студентов российских вузов, которая позволит им продолжить обучение и начать карьеру в «Полюсе». Кстати, в этому году поступило более 600 тысяч регистраций на участие.

— Наш тандем с СФУ демонстрирует ощутимые результаты: коллеги из вуза вместе с экспертами от компании составили интересные актуальные задания для студентов. "Полюсу" необходимы самые креативно мыслящие люди, которые в дополнение к знаниям, смогут применить то, что они увидят на месторождениях, предприятиях, и смогут двинуть нашу отрасль на новые высоты. В "Полюсе" металлургов ждут востребованные специальности, ведущие технологии, а также возможность построить карьеру в лучшем золотодобывающем предприятии России, - прокомментировала Юлия Андроновская, вице-президент по персоналу и организационному развитию золотодобывающей компании «Полюс».

Студент СФУ стал золотым медалистом Всероссийской олимпиады «Я — профессионал»

Фото: компания «Полюс»

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