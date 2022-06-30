Жители Красноярска купаются в Енисее на Абаканской протоке, несмотря на запрещающие знаки

В Красноярске в Центральном районе был проведен рейд по городским пляжам. Работники районной администрации и инспекторы ПДН МУ МВД России «Красноярское» осмотрели несколько пляжей.

Так, на пляже на Абаканской протоке жители города купались в Енисее, несмотря на наличие запрещающих знаков. Более того, в воде находились дети, которые пришли без родителей. При проверке двух пляжей на острове Татышев специалисты отметили, что жители Красноярска были на берегу и в водоем не заходили.

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf