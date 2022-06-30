В Красноярске женщина-дворник помогает полиции следить за порядком

В Свердловском районе дворник помогает полиции следить за общественным порядком во дворах. Оксана Воронина уже больше 20 лет она убирает дворы на улице Алеши Тимошенкова.

«Без Оксаны Николаевны мы с соседями нашу жизнь не представляем, она, можно сказать своя, родная!» - рассказывает Валентина Тремарева, жительница ул. Алёши Тимошенкова, 79.

Свою работу Оксана делает не в одиночестве: в её бригаду входит маляр, пять уборщиков помещений и шесть разнорабочих. Уборка 20 дворов начинается в 6 утра.

«В нашей команде каждый знает, что, как и когда нужно сделать. Когда вокруг чисто, то даже давно построенный дом и двор сразу выглядят уютными и современными: и жителям приятно, и у меня душа радуется!», – рассказывается Оксана Николаевна.

Помимо основной работы Оксана Николаевна помогает следить за общественным порядком участковым отдела полиции №6. Любители пить спиртное во дворе или курить на детской площадке хорошо её знают и стараются не попадаться ей на глаза.

«Вместе мы проводим профилактические беседы с жителями. Число нарушений общественного порядка на этой территории заметно снижается, и в этом есть немалая заслуга Оксаны Николаевны», – рассказывает Виктор Ворушилин, старший участковый отдела полиции №6.

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