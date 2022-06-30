44-летний житель Рыбинского района через несколько дней после выхода из тюрьмы обокрал вахтовика

44-летний житель Красноярского края отправится в колонию строгого режима за кражу 190 тысяч рублей у вахтовика. По официальной информации, летом минувшего года в полицию обратился 49-летний красноярец и заявил о том, что у него была украдена крупная сумма денежных средств. Пострадавший сообщил, что приехал с вахты и на площади ж/д вокзала договаривался с таксистами, чтобы уехать домой. В этот момент сумки вахтовика лежали рядом с фонарным столбом. Впоследствии житель Красноярска обнаружил пропажу борсетки, в которой были 190 тысяч рублей.

Благодаря камерам видеонаблюдения правоохранители установили личность подозреваемого, которым оказался 44-летний житель Рыбинского района. Мужчина признал свою вину и рассказал, что вышел из тюрьмы несколько дней назад. После кражи денег злоумышленник приобрел спиртное, чтобы отпраздновать свое освобождение. В результате злоумышленника признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год 9 месяцев колонии строгого режима.

Фото: © Владимир Трефилов/РИА Новости