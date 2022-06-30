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Красноярский музыкальный театр представил концерт Валентины Литвиной

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Красноярск
11:54 30 Июня 2022
общество, красноярск, театр, сезон, концерт
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В Красноярском музыкальном театре состоялся концерт заслуженной артистки России Валентины Литвиной «Под небом Парижа». Артистка раскрыла перед зрителями всю красоту музыкального и романтического Парижа.

Со сцены звучали лучшие французские песни и композиции, знакомые мелодии из кинофильмов и мюзиклов, эстрадная и классическая музыка.

Красноярский музыкальный театр представил концерт Валентины Литвиной

Вместе с Валентиной Литвиной на сцену вышли её коллеги: заслуженная артистка России Светлана Кольянова, заслуженный работник культуры Красноярского края Иван Сосин, Михаил Дубовцев, Леонид Забоев, Надежда Кармаева, Станислав Сикирин, а также солистка театра оперы и балета заслуженная артистка России Мария Литвиненко.

— Для меня тайна Парижа – его мелодии, ритмы и вечная страсть к прекрасному, - рассказала заслуженная артистка России.

Этим концертом Красноярский музыкальный театр закрыл 63-й театральный сезон. 

Фото: пресс-служба Красноярского музыкального театра

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