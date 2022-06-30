Красноярский музыкальный театр представил концерт Валентины Литвиной

В Красноярском музыкальном театре состоялся концерт заслуженной артистки России Валентины Литвиной «Под небом Парижа». Артистка раскрыла перед зрителями всю красоту музыкального и романтического Парижа.
Со сцены звучали лучшие французские песни и композиции, знакомые мелодии из кинофильмов и мюзиклов, эстрадная и классическая музыка.
Вместе с Валентиной Литвиной на сцену вышли её коллеги: заслуженная артистка России Светлана Кольянова, заслуженный работник культуры Красноярского края Иван Сосин, Михаил Дубовцев, Леонид Забоев, Надежда Кармаева, Станислав Сикирин, а также солистка театра оперы и балета заслуженная артистка России Мария Литвиненко.
— Для меня тайна Парижа – его мелодии, ритмы и вечная страсть к прекрасному, - рассказала заслуженная артистка России.
Этим концертом Красноярский музыкальный театр закрыл 63-й театральный сезон.
Фото: пресс-служба Красноярского музыкального театра