В Красноярске отца выпавшего 2-летнего мальчика поставили на профилактический учет

В Красноярске инспекторы ПДН продолжают выяснять детали падения 2-летнего мальчика из окна многоквартирного дома. Как заявили в ГУ МВД России по краю, во время происшествия отец ребенка находился дома. Также удалось выяснить, что мужчина употреблял алкоголь, а потом уснул, оставив сына без присмотра.

Мать ребенка в этот момент находилась в роддоме. В результате мальчик забрался на подоконник и из-за потери равновесия, упал вниз. Добавим, что в отношении мужчины составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Таким образом, отца мальчика поставили на профилактический учет в ПДН. Ранее Sibnovosti сообщали о том, что мальчик выпал из окна шестого этажа в Красноярске.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости