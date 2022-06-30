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В Красноярске отца выпавшего 2-летнего мальчика поставили на профилактический учет

Главная Общество
Красноярск
11:50 30 Июня 2022
красноярск, ребенок, полиция, происшествие
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В Красноярске инспекторы ПДН продолжают выяснять детали падения 2-летнего мальчика из окна многоквартирного дома. Как заявили в ГУ МВД России по краю, во время происшествия отец ребенка находился дома. Также удалось выяснить, что мужчина употреблял алкоголь, а потом уснул, оставив сына без присмотра.

Мать ребенка в этот момент находилась в роддоме. В результате мальчик забрался на подоконник и из-за потери равновесия, упал вниз. Добавим, что в отношении мужчины составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Таким образом, отца мальчика поставили на профилактический учет в ПДН. Ранее Sibnovosti сообщали о том, что мальчик выпал из окна шестого этажа в Красноярске.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

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