Красноярская горнолыжница завоевала две золотые медали на соревнованиях на Эльбрусе

Спортсменка из Красноярского края Софья Решетник приняла участие во всероссийских юношеских соревнованиях «Приз Эльбруса». Престижный турнир прошел в Кабардино-Балкарии на высокогорной трассе «Гара-Баши» - «Мир» со стартом на высоте 3 847 м.

Красноярская спортсменка, выступавшая среди девушек до 14 лет, завоевала золотые медали в слаломе и слалом-гиганте. В слалом-гиганте Софья Решетник продемонстрировала результат 1:45,19, а в слаломе – 1:11,43. Отметим, что красноярка оказалась сильнее соперниц из Магадана, Мурманска и Башкирии.

Фото: © t.me/minsport24