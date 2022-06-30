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Красноярская горнолыжница завоевала две золотые медали на соревнованиях на Эльбрусе

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Красноярск
12:25 30 Июня 2022
спорт, горнолыжник, красноярск
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Спортсменка из Красноярского края Софья Решетник приняла участие во всероссийских юношеских соревнованиях «Приз Эльбруса». Престижный турнир прошел в Кабардино-Балкарии на высокогорной трассе «Гара-Баши» - «Мир» со стартом на высоте 3 847 м.

Красноярская спортсменка, выступавшая среди девушек до 14 лет, завоевала золотые медали в слаломе и слалом-гиганте. В слалом-гиганте Софья Решетник продемонстрировала результат 1:45,19, а в слаломе – 1:11,43. Отметим, что красноярка оказалась сильнее соперниц из Магадана, Мурманска и Башкирии.

Фото: © t.me/minsport24

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