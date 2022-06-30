Комплекс беспилотного авиапатрулирования будет выявлять нарушителей на загородных трассах края

В Красноярском крае на загородные автодороги был направлен передвижной комплекс беспилотного авиапатрулирования. Он будет работать на аварийно-опасных участках. В ГИБДД России по региону сообщили, что комплекс будет регистрировать грубые нарушения правил дорожного движения и своевременно отправлять сведения о нарушителях дорожным полицейским, находящимся недалеко.

Данный комплекс был протестирован в Балахтинском районе, где в летний период наблюдается высокая аварийность в связи с большим числом отдыхающих. Отметим, что комплекс будет работать на наиболее опасных участках региональных автомобильных дорог во всех направлениях края.

Фото: © vk.com/gibdd24