Поликлинику в Покровском достроят в этом году

Самая крупная за Уралом поликлиника должна быть сдана в эксплуатацию до конца 2022 года.

На строительстве поликлиники состоялся штаб с участием министра здравоохранения Бориса Немика, представителей подрядчика.

Борис Немик обратил внимание на то, что необходимо завершить строительно-монтажные работы к 30 июля. Сейчас строительная готовность объекта - в пределах 80 %, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края.

Новый филиал усилит мощность Красноярской межрайонной поликлиники № 5, добавив дополнительные терапевтические участки для жителей мкр. Покровский.

В поликлинике предусмотрены отделение лучевой диагностики, травмпункт, женская консультация, стоматология, отделение амбулаторной хирургии, онкологии и т.д.

Отметим, что сметная стоимость строительства поликлиники - 1,5 млрд руб. Площадь 7-этажного здания (считая цоколь) - более 15 тыс. кв. м. Мощность медицинского объекта - 900 посещений в смену.

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