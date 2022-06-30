30 июня
Красноярск
погода +30 °C
51.16
 
€ 53.86
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Поликлинику в Покровском достроят в этом году

Главная Общество
Красноярск
11:39 30 Июня 2022
общество, красноярск, строительство, больница
версия для печати Ico_print

Самая крупная за Уралом поликлиника должна быть сдана в эксплуатацию до конца 2022 года.

На строительстве поликлиники состоялся штаб с участием министра здравоохранения Бориса Немика, представителей подрядчика.

Борис Немик обратил внимание на то, что необходимо завершить строительно-монтажные работы к 30 июля. Сейчас строительная готовность объекта - в пределах 80 %, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края.

Новый филиал усилит мощность Красноярской межрайонной поликлиники № 5, добавив дополнительные терапевтические участки для жителей мкр. Покровский.

В поликлинике предусмотрены отделение лучевой диагностики, травмпункт, женская консультация, стоматология, отделение амбулаторной хирургии, онкологии и т.д.

Отметим, что сметная стоимость строительства поликлиники - 1,5 млрд руб. Площадь 7-этажного здания (считая цоколь) - более 15 тыс. кв. м. Мощность медицинского объекта - 900 посещений в смену.

Фото: © kraszdrav.ru 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Омской области 55-летний педагог надругался над школьницей

В Омской области 55-летний педагог надругался над школьницей

30 Июня 2022 г.
Уголовное дело направлено в суд
Новости Красноярска: Березовский разрез СУЭК готовит специалистов для работы на современном экологическом объекте

Березовский разрез СУЭК готовит специалистов для работы на современном экологическом объекте

30 Июня 2022 г.
Восемь выпускников курсов уже приняты на работу
Новости Красноярска: В Талнахе детская школа искусств получила музыкальные инструменты

В Талнахе детская школа искусств получила музыкальные инструменты

30 Июня 2022 г.
До конца лета школа получит духовые инструменты
Новости Красноярска: В ГИБДД предупредили о возможных пробках в Красноярске

В ГИБДД предупредили о возможных пробках в Красноярске

30 Июня 2022 г.
Всё из-за матча мировых звёзд хоккея
Новости Красноярска: В Новосибирске на Чкаловском заводе 35-летняя женщина покончила с собой

В Новосибирске на Чкаловском заводе 35-летняя женщина покончила с собой

30 Июня 2022 г.
Устанавливаются обстоятельства случившегося
Новости Красноярска: Около 400 кг мясной и молочной продукции уничтожили в Красноярском крае с начала 2022 года

Около 400 кг мясной и молочной продукции уничтожили в Красноярском крае с начала 2022 года

30 Июня 2022 г.
Продукция была ввезена из зарубежных стран
Новости компаний
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
24/06
Пиломатериалы для строительства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 28 июня в Красноярске ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

28 июня в Красноярске ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

27 Июня 2022 г.
Ветер местами до 25 м/с
Новости Красноярска: Что ждет красноярцев 25 и 26 июня "В центре Мира"?

Что ждет красноярцев 25 и 26 июня "В центре Мира"?

25 Июня 2022 г.
25 июня в 12:00 состоится церемония открытия Олимпийского дня
Новости Красноярска: Ливни с грозами, град и штормовой ветер прогнозируют в Красноярском крае 27 июня

Ливни с грозами, град и штормовой ветер прогнозируют в Красноярском крае 27 июня

27 Июня 2022 г.
Непогода нагрянет в Красноярский край
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru