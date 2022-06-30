Житель Ачинска заплатил 30 тысяч рублей за езду без водительских прав

В Красноярском крае судебным приставам удалось взыскать 30 тысяч рублей с жителя Ачинска, который управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. По официальной информации, 27-летнего мужчину, лишенного водительских прав, задержали инспекторы ДПС за рулем. В результате суд назначил ачинцу штраф в 30 тысяч рублей. Житель Ачинска решил штраф не оплачивать и в отношении него было возбуждено исполнительное производство.

Несмотря на предупреждения приставов, мужчина не погасил задолженность. Таким образом, было принято решение о взыскании с зарплаты и его банковских счетов. В настоящее время житель Ачинска погасил задолженность.

Фото: © Владимир Трефилов/РИА Новости