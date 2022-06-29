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Красноярские депутаты проинспектировали детские оздоровительные лагеря

Главная Общество
Красноярск
18:19 29 Июня 2022
общество, красноярск, депутаты
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Депутаты городского Cовета Красноярска посетили с инспеционной проверкой загородные детские оздоровительные лагеря  «Ласточка», «Крылья-Восток» и «КрасЭйр», рассказала депутат Оксана Ларионова.

«Мы выезжали в оздоровительные лагеря еще до начала летней кампании и уже в ее процессе. Смогли увидеть как процесс подготовки, так и уже работающие лагеря с детьми, вожатыми, воспитателями. Объекты  разные по количеству детей, инфраструктуре, но в целом кампания организована хорошо», – поделилась она.

По словам парламентария, не обошлось и без замечаний. Было выявлено несколько морально устаревших деревянных корпусов 1970-80-х годов, «хотя они и вызывают у нас ностальгию». Вопросы вызвало и состояние спортивных площадок — на их переоборудование направляется значительно меньше средств, чем на жилые корпуса, медпункты и пищеблоки, модернизация которых субсидируется из краевого бюджета.

Комиссия по проверке готовности оздоровительных лагерей к летней оздоровительной кампании, куда входят и представители горсовета, действует в Красноярске с 2019 года. Согласно рекомендациям депутатов в нынешнем году были подготовлены и одобрены заявки  в министерство образования Красноярского края на получение субсидий для приобретения и монтажа  модульных жилых блоков в лагерях «Бирюсинка», «Ласточка», «Патриот». Эти объекты должны заменить выходящие из строя старые корпуса.

В этом году в Красноярске работает 5 муниципальных загородных лагерей: «Ласточка», «Патриот», «Крылья – Восток», «Крылья – Запад», «Бирюсинка». Еще два не работают из-за аварийного состояния: «Сказка» и «Березка».

Красноярские депутаты проинспектировали детские оздоровительные лагеря

Всего разными видами отдыха планируется охватить более 20 тысяч детей, в том числе 11 тысяч поедут  в загородные лагеря. При этом всего поступило более 12 тысяч заявок – почти на тысячу больше, чем самих путевок.

Известно также, что сегодня ведутся  переговоры с администрацией Сухобузимского района по поводу передачи лагеря «Таежный» в муниципальную собственность города Красноярска – здесь смогут отдыхать 2,7 тысяч детей за сезон.

«Необходимо, чтобы все лагеря были доступны для всех категорий, и одно из предложений на комиссии – провести мониторинг всей инфраструктуры, чтобы иметь понимание, какой объем средств необходим, чтобы любой лагерь был комфортен, удобен, доступен», – резюмировала  Оксана Ларионова.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что депутаты городского совета Красноярска провели проверку капитального ремонта средней школы № 5.

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

 

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