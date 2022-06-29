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Заксобрание Красноярского края вновь пытается приобрести партию компьютеров

Главная Общество
Красноярск
18:35 29 Июня 2022
красноярск, закупки
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Заксобрание Красноярского Красноярского края хочет приобрести партию 50 компьютеров почти за 2 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. В предыдущий раз на эти цели планировалось потратить около 9 млн рублей. 

По подсчётам, покупка одного моноблока в 98 216 рублей. При этом системные требования почти не изменились, за исключением минимального объёма SSD-накопителя: теперь он 240 гигабайт вместо 480. Необходимость покупки объясняется заменой устаревшей техники и компьютеров, утраченных в результате пожара 23 октября прошлого года.

Напомним, что в мае парламент уже пытался приобрести компьютеры, но после огласки в СМИ закупка была отменена.

Фото: © РИА Новости / Яков Андреев

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