Заксобрание Красноярского края вновь пытается приобрести партию компьютеров

Заксобрание Красноярского Красноярского края хочет приобрести партию 50 компьютеров почти за 2 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. В предыдущий раз на эти цели планировалось потратить около 9 млн рублей.

По подсчётам, покупка одного моноблока в 98 216 рублей. При этом системные требования почти не изменились, за исключением минимального объёма SSD-накопителя: теперь он 240 гигабайт вместо 480. Необходимость покупки объясняется заменой устаревшей техники и компьютеров, утраченных в результате пожара 23 октября прошлого года.

Напомним, что в мае парламент уже пытался приобрести компьютеры, но после огласки в СМИ закупка была отменена.

Фото: © РИА Новости / Яков Андреев