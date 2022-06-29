В Красноярске застройщик обманул дольщиков на 850 млн рублей

В Красноярском крае будут судить бывшего директора строительной фирмы, который обманул дольщиков на сумму более 850 млн рублей. В пресс-службе МВД России пояснили, мужчина организовал строительство жилого комплекса в микрорайоне Солнечный. Название фирмы представители правоохранительных органов не называют.

«В период с 2013 по 2019 годы застройщик реализовал более 540 жилых и нежилых помещений строящегося комплекса, посредством заключения договоров долевого строительства. Полученные 850 млн рублей обвиняемый реализовал не по назначению. Его действия прекращение строительных работ и причинение существенного ущерба участникам долевого строительства», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленнику было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 201 УК РФ.

«В настоящее время уголовное дело, насчитывающее 88 томов, с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщила Ирина Волк.

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