В Норильске завершили капремонт коллектора на Комсомольской

В Красноярском крае в Норильске был завершен капремонт коллектора, который находится на Комсомольской. Это первый объект в плане социально-экономического развития города. Как рассказали в правительстве края, к 2035 году запланирована реконструкция и капитальный ремонт коллекторного хозяйства Норильска за 25,6 млрд рублей. Также планируется термостабилизация грунтов под 51 многоэтажным домом за 3,6 млрд рублей.

С 2025 года в Норильске стартуют работы по замене систем электроснабжения. Специалистам предстоит отремонтировать трансформаторные подстанции и кабельные линии. На эти цели выделят 700 млн рублей.

В этом году мероприятия по термостабилизации грунтов будут проводиться под тремя жилыми объектами в Талнахе: на Бауманской, 30, а также на Космонавтов, 35 «А» и 41. Также будет подготовлен проект для четырех домов на пр. Ленинском. На реализацию данных мероприятий выделили 348,9 млн рублей.

Также стало известно о том, что в текущем году в Норильске капитальный ремонт коллекторного хозяйства будет проведен на четырех объектах. Так, например, на коллекторе на Комсомольской (участок от улицы 50 лет Октября до ж/д №8 по улице Комсомольской) были завершены. На коллекторах по улице Московской (участок от улицы Завенягина до улицы Мира), по улице Талнахской 59, к.1 и улице Нансена, 6 – работа уже стартовала. На капремонт четырех объектов выделено 124,2 млн рублей.

Фото: © vk.com/norilsk_adm