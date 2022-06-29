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В Норильске завершили капремонт коллектора на Комсомольской

Главная Общество
Красноярск
20:00 29 Июня 2022
правительство, норильск, ремонт, развитие, в красноярском крае
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В Красноярском крае в Норильске был завершен капремонт коллектора, который находится на Комсомольской. Это первый объект в плане социально-экономического развития города. Как рассказали в правительстве края, к 2035 году запланирована реконструкция и капитальный ремонт коллекторного хозяйства Норильска за 25,6 млрд рублей. Также планируется термостабилизация грунтов под 51 многоэтажным домом за 3,6 млрд рублей. 
С 2025 года в Норильске стартуют работы по замене систем электроснабжения. Специалистам предстоит отремонтировать трансформаторные подстанции и кабельные линии. На эти цели выделят 700 млн рублей. 
В этом году мероприятия по термостабилизации грунтов будут проводиться под тремя жилыми объектами в Талнахе: на Бауманской, 30, а также на Космонавтов, 35 «А» и 41. Также будет подготовлен проект для четырех домов на пр. Ленинском. На реализацию данных мероприятий выделили 348,9 млн рублей. 
Также стало известно о том, что в текущем году в Норильске капитальный ремонт коллекторного хозяйства будет проведен на четырех объектах. Так, например, на коллекторе на Комсомольской (участок от улицы 50 лет Октября до ж/д №8 по улице Комсомольской) были завершены. На коллекторах по улице Московской (участок от улицы Завенягина до улицы Мира), по улице Талнахской 59, к.1 и улице Нансена, 6 – работа уже стартовала. На капремонт четырех объектов выделено 124,2 млн рублей. 

Фото: © vk.com/norilsk_adm

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