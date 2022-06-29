В Томской области объявили охоту на трёх медведей за кражу сладостей с кладбища

На севере Томской области в городе Стрежевой семейство медведей воруют конфеты с местного кладбища. Местные жители пожаловались на них в областной департамент охотничьего и рыбного хозяйства, сообщает Интерфакс.

«Поступило сообщение от населения о том, что три медведя появляются на кладбище. Агрессии они не проявляли. По данным охотоведа, животные прорыли лаз под оградой кладбища и собирают сладости с могил.», – сказал заместитель председателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов департамента Анатолий Истомин.

Судя по оставленным следам, это была медведица с годовалыми медвежатами. Департамент вынес решение о регулировании численности медведей, однако найти семейство не удалось.

«У нас регулирование проводится три дня. Если медведей не обнаружили – прекращаются поиски», – пояснил Истомин.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов