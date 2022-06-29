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В Красноярский край прибыла вице-премьер Правительства РФ

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Красноярск
16:30 29 Июня 2022
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Заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко с губернатором Красноярского края Александром Уссом проинспектировала строительство домов для погорельцев, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

После масштабных пожаров, произошедших 7 мая, в ряде территорий огнём были уничтожены 550 домов. Без крова остались около 700 семей. В кратчайшие сроки был принят закон края об оказании помощи погорельцам.

— Красноярский рай пострадал больше других регионов. Краевые власти сделали всё необходимое, очень быстро приняли нормативные акты, предусмотрели в резервном фонде средства для восстановления жилья людям. Подрядная организация заверила, что за два месяца все дома будут построены и сданы жителям, - сказала Виктория Абрамченко.

В Красноярский край прибыла вице-премьер Правительства РФ

 

— Сейчас строится первая очередь жилья - 97 домов. Большая их часть будет сдана к середине августа. Ещё часть жителей попадают во вторую очередь строительства. Сначала они должны пройти необходимые судебные процедуры для подтверждения юридического права на жильё. Все, для кого строятся дома, получат их в полном соответствии нормами, которые устанавливает законодательство, - подчеркнул Александр Усс.

Вице-премьер РФ и глава региона обсудили с жителями возможные дополнительные меры поддержки со стороны государства. Это касается оценки ущерба от гибели с/х животных, возможности реструктуризации задолженности и выплат по ипотечных кредитам и т.д.

Фото: © Александр Черных

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