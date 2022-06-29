Жители Игарки с перебоями получали воду и электричество

На руководство администрации Игарки судом была возложена обязанность обеспечить бесперебойное электроснабжение и питьевое водоснабжение жителям нескольких улиц острова, а также провести очистку и ремонт дорог, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю.

В срок работы не были проведены. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в 50 тыс. руб.

Должник дважды был оштрафован на общую сумму 80 тысяч рублей, так как местные жители продолжали получать с перебоями воду и электричество. В итоге администрация обеспечила жителей необходимым.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев