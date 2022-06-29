29 июня
Красноярск
погода +31 °C
51.16
 
€ 53.86
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жители Игарки с перебоями получали воду и электричество

Главная Общество
Красноярск
18:10 29 Июня 2022
вода, общество, администрация, жители, электричество
версия для печати Ico_print

На руководство администрации Игарки судом была возложена обязанность обеспечить бесперебойное электроснабжение и питьевое водоснабжение жителям нескольких улиц острова, а также провести очистку и ремонт дорог, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю.

В срок работы не были проведены. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в 50 тыс. руб.

Должник дважды был оштрафован на общую сумму 80 тысяч рублей, так как местные жители продолжали получать с перебоями воду и электричество. В итоге администрация обеспечила жителей необходимым.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Норильске завершили капремонт коллектора на Комсомольской

В Норильске завершили капремонт коллектора на Комсомольской

29 Июня 2022 г.
Это первый объект плана по развитию города
Новости Красноярска: СУЭК примет участие во Всероссийском форуме "Импортозамещение"

СУЭК примет участие во Всероссийском форуме "Импортозамещение"

29 Июня 2022 г.
Мероприятие объединит около 200 компаний и предпринимателей из 23 регионов страны
Новости Красноярска: Заксобрание Красноярского края вновь пытается приобрести партию компьютеров

Заксобрание Красноярского края вновь пытается приобрести партию компьютеров

29 Июня 2022 г.
Тендер на покупку 50 моноблоков появился на сайте госзакупок
Новости Красноярска: В Томской области мужчина возле дома устроил стрельбу из винтовки

В Томской области мужчина возле дома устроил стрельбу из винтовки

29 Июня 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ
Новости Красноярска: Красноярские депутаты проинспектировали детские оздоровительные лагеря

Красноярские депутаты проинспектировали детские оздоровительные лагеря

29 Июня 2022 г.
В этом году в Красноярске работает 5 муниципальных загородных лагерей
Новости Красноярска: Красноярца арестовали на 10 суток за езду на тонированном автомобиле

Красноярца арестовали на 10 суток за езду на тонированном автомобиле

29 Июня 2022 г.
34-летнего водителя несколько недель назад уже штрафовали за тонировку
Новости компаний
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
24/06
Пиломатериалы для строительства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Четверо мужчин в Красноярском крае изнасиловали знакомого и бросили под поезд

Четверо мужчин в Красноярском крае изнасиловали знакомого и бросили под поезд

24 Июня 2022 г.
Тем самым они хотели инсценировали смерть потерпевшего как несчастный случай
Новости Красноярска: Что ждет красноярцев 25 и 26 июня "В центре Мира"?

Что ждет красноярцев 25 и 26 июня "В центре Мира"?

25 Июня 2022 г.
25 июня в 12:00 состоится церемония открытия Олимпийского дня
Новости Красноярска: 28 июня в Красноярске ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

28 июня в Красноярске ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

27 Июня 2022 г.
Ветер местами до 25 м/с
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru