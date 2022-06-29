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В Дивногорске женщина убила односельчанина и сожителя

Главная Общество
Красноярск
17:25 29 Июня 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, убийство
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В пос. Верхняя Бирюса 13 февраля 23-летний мужчина пришёл в гости к односельчанам. Во время распития алкогольных напитков между гостем и хозяевами дома произошёл конфликт. В какой-то момент они нанесли гостю удары ножом в область грудной клетки. Мужчина скончался. Сожители, чтобы скрыть преступление, сбросили тело в подполье, а на следующий день перенесли на участок присыпали снегом. Имущество, оставшееся у них дома, они сожгли.

16 февраля ночью во время распития спиртного сожители поссорились. Женщина, опасаясь, что сожитель сообщит в полицию об убийстве, взяла нож и нанесла мужчине удары в живот. Сожитель скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела по факту убийства двух жителей посёлка. 39-летней женщине предъявлено обвинение по п.п. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 167 УК РФ.

Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: © krk.sledcom.ru

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