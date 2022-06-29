Как бороться с курением при помощи томатов и ананаса рассказали в краевом Роспотребнадзоре

Курение является одной из самых распространенных вредных привычек в мире и Красноярский край не исключение. Бороться с курением можно не только за счет силы воли, но и при помощи добавления в свой рацион продуктов, содержащих никотиновую кислоту.

По словам специалистов краевого Управления Роспотребнадзора, никотиновая кислота содержится в красных помидорах, перце, картофеле и баклажанах. Также эксперты отмечают, что достаточное количество кислоты содержится в горохе, фасоли и орехах. Кроме того, богаты никотиновой кислотой манго и ананасы.Отметим, что каждому человеку необходимо съедать не менее 700 г растительной пищи в день, вне зависимости от того курит он или нет.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости