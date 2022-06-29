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Россиян могут перестать штрафовать за оставленные дома водительские права

Главная Общество
Красноярск
16:20 29 Июня 2022
в россии, штрафы
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Россиян хотят освободить от уплаты штрафов за некоторые незначительные нарушения. При этом ужесточат ответственность за серьёзные проступки, сообщают «Известия» со ссылкой на новый законопроект.

Автор инициативы, депутат Госдумы России Николай Новичков (СРЗП) предлагает отменить штрафы за грязный номер, не включённый поворотник и забытые дома права. При обнаружении мелких неисправностей будет достаточно лишь предупреждения. Депутат считает, что таким образом можно снизить административную нагрузку на автомобилистов, чьи нарушения не ведут к тяжёлым последствиям.

Также закон предусматривает полный отказ от штрафов за управление авто без техосмотра. К числу нарушений, за которые ужесточат наказания, относятся непристёгнутый ремень безопасности и повторное превышение скорости. Сейчас за это предусмотрен штраф в размере 2 тыс. рублей.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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