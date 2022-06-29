В Нижнеингашском районе осудят мать 6-летнего ребёнка, погибшего при пожаре

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

13 апреля около 19:00 в следственные органы сообщили о гибели 6-летнего ребёнка в доме по ул. Центральная д. Покровка из-за отравления угарным газом. 4-летнего же ребёнка доставили в больницу.

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в доме проживала семья с двумя детьми. В момент происшествия ребятишки находились дома одни, запертые снаружи. При этом 37-летняя женщина знала о том, что её 6-летний сын неоднократно предпринимал попытки поджечь дом и знал где хранятся зажигалки. В результате мальчик, имея свободный доступ к источнику огня, воспользовался зажигалкой, дом загорелся.

Младшего ребёнка доставили в больницу, а старший погиб.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: © krk.sledcom.ru