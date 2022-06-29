Красноярца арестовали на 10 суток за езду на тонированном автомобиле

10 суток ареста получил красноярский водитель за отказ снять тонировку.

28 июня инспекторы ДПС, дежурившие в Ленинском районе, заметили Kia Ceed. На передних стёклах автомобиля была нанесена тонировка. Замер уровня светопропускаемости стёкол не соответствовал требованиям Технического регламента. Выяснилось, что 34-летнего водителя несколько недель назад уже штрафовали за тонировку и выдавали письменное требование об устранении покрытия, но мужчина проигнорировал данное требование.

Был составлен протокол по ст. 19.3 КоАП РФ. Нарушителя доставили в районный суд. Ему назначили наказание — 10 суток административного ареста.

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