В Центральном районе Красноярска начался ремонт дворовых проездов

В Центральном районе начался ремонт проездов к домам, сообщает администрация города Красноярска.

​Сейчас рабочие снимают старое покрытие и готовят к ремонту проезда на пр. Мира, 37. Также отремонтирую ещё 11 объектов, большая часть из которых находится в историческом центре: на улицах Диктатуры Пролетариата, Карла Маркса, Горького, Красной Армии, Каратанова, Ленина, Перенсона, Вейнбаума, Кирова и Парижской Коммуны. Кроме этого, один проезд приведут в порядок в мкр. «Покровский» (между домами № 31 и №3 3 по ул. Дмитрия Мартынова).

— В этом году мы планируем отремонтировать на семь проездов больше, чем в 2021 году, но финальное количество объектов будет зависеть от того, сколько средств уйдёт на каждый из них, — отметил руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

При выборе адресов применяли комплексный подход. Завершить работы должны к 1 сентября. На эти цели выделено 6,6 млн рублей. Эта сумма почти в два раза больше, чем в прошлом году.