2 июля в Красноярске отметят праздник дыни

2 июля, на восточной стороне острова Татышев пройдёт традиционный узбекский праздник «Ковун сайли». Гостям и жителям Красноярска предлагают попробовать дыни и арбузы, а также блюда национальной узбекской кухни, посмотреть на художественную резьбу по фруктам и соревнования по национальной борьбе «кураш», а также поучаствовать в конкурсе на знание традиций узбеков.

«Для гостей праздника пройдёт большой праздничный концерт от творческих коллективов и исполнителей», – рассказали организаторы.

Напомним, «Ковун сайли» или праздник дыни отмечается в честь первого урожая в Узбекистане.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив