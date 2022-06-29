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Дзюдоист из Красноярского края стал победителем турнира «Большого Шлема»

Главная Общество
Красноярск
15:35 29 Июня 2022
спорт, соревнования, медали, красноярск
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Дзюдоист Махмадбек Махмадбеков из Красноярского края стал сильнейшим на турнире «Большого шлема» в Монголии. Участниками престижных соревнований стали сильнейшие дзюдоисты мира. Отметим, что красноярский спортсмен выступал в весе до 73 кг.

Свой первый поединок двукратный победитель турниров «Большого шлема» провел против таджикского дзюдоистка Хожазоде, которого он уверенно победил. Затем Махмадбеков встретился с узбекским спортсменом Номоновым, против которого он провел подхват с перекручиванием в воздухе и обеспечил себе комфортное преимущество. После этого красноярский спортсмен встретился с вице-чемпионом Европы израильтянином Бутбулом, который «попался» в партере и отдал руку.

В финальной схватке Махмадбек Махмадбеков выиграл у бронзового медалиста Олимпийских игр в Токио монгольца Ценд-Очира. Таким образом, для красноярского дзюдоиста это стало третье золото «Большого шлема».

Фото: ©kraysport.ru

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