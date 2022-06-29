В Минусинске ввели режим «чёрного неба» с 16:00 29 июня до 16:00 30 июня, сообщают в Среднесибирском УГМС.

Роспотребнадзор усилил мониторинг за уровнем загрязнения в воздухе.

Напомним, в мае в Минусинске отобрали и исследовали 198 проб атмосферного воздуха. Гигиенический норматив был превышен в 21 отобранных проб (10,6 %).

По максимальным разовым концентрациям превышения составили по:

взвешенным частицам — от 1,1 до 2;

по углероду оксида — в 1,2 раза.

Фото: © управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю