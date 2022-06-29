В Ачинске в лесу пропали грибники

В Ачинске полицейские устанавливают местонахождение двух мужчин, которые потерялись во время сбора грибов.

28 июня вечером в дежурную часть мужчина сообщил, что он и его приятель пошли в лес за грибами и заблудились. Они направлялись из п. Тарутино в сторону Красноярска, но сбились с пути и не могли сами выбраться из лесного массива. Телефон с которого звонили, стал недоступен.

Сейчас обследуют лес в районе, где, предположительно, могут находиться заблудившиеся.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю напоминают, что перед уходом в лес важно сообщить родственникам или знакомым место, куда вы намереваетесь пойти. Обязательно возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон, компас или навигатор. Двигаясь в составе группы, поддерживайте связь со всеми членами. Берите с собой необходимые лекарства, запас еды и воды. Если вы всё же заблудились, необходимо оставаться на месте, потому что поиски начнутся с того места, откуда вы зашли в лесной массив.

Фото: © РИА Новости / Павел Львов