В Енисейске в ДТП пострадали пять человек

В Енисейске в ДТП пострадали 5 человек в возрасте от 17 до 18 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

28 июня около полуночи 18-летний водитель на Toyota Corolla при совершении манёвра не справился с управлением, съехал в левый кювет и наехал на электроопору.

В результате водитель, один 18-летний и трое 17-летних пассажиров госпитализированы.

Предположительно, никто из пострадавших не был пристёгнут ремнями безопасности.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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