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Дизайнеры из Красноярска представили новые коллекции на Московской неделе моды

Главная Общество
Красноярск
14:35 29 Июня 2022
москва, мода
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Красноярские дизайнеры представили новые коллекции на Московской неделе моды. Работы 450 дизайнеров из разных уголков России были представлены на знаковых площадках столицы страны – в "ГУМе", на "ВДНХ" и станции метро "Маяковская", на Тверской площади и Площади Революции. В главном показе, который прошёл в парке "Зарядье", приняли участие 84 дизайнера, в том числе бренды из Красноярска "IULIIA NEIVIRT" и "ANNAPOLYAKOVA".

При создании новой коллекции бренда IULIIA NEIVIRT использовался принцип slow fashion – создание небольших партий одежды, созданной вручную. Главная задача, которая стояла перед дизайнером, – проявить любовь и украсить мир, сделать его радостнее и живее. Вязаные платья и свитеры, кардиганы и жилеты, топы и водолазки с бахромой и узорами. Для коллекции была выбрана сдержанная палитра цветов – хаки, серый, бежевый, черный и белый с деликатными акцентами голубого и красного цвета. Дизайнер отдала предпочтение графическим принтам и легкому блеску, а также использовала различные техники вязания.

Дизайнеры из Красноярска представили новые коллекции на Московской неделе моды

Показ коллекции бренда ANNPOLYAKOVA завершил событие. Дизайнер переосмысляет исторические коды Сибири и смешивает их с авангардом, поэтому на подиуме зрители увидели настоящее модное шоу с позированием и концепцией. В показе принимали участие и мужчины. Они выходили в объемных платьях, топах и юбках. Все изделия были выполнены в 4 цветах: преимущество было отдано черному, а яркими акцентами стали золотой, хаки и электрик. Полупрозрачные прямые платья, высокие брюки, пальто с мужского плеча, прямые жакеты из благородных тканей – каждое изделие, по задумке дизайнера, подходит для покорения мира. Яркой точкой показа стала модель, танцующая вог, в ярко-синем платье с золотыми вставками.

Дизайнеры из Красноярска представили новые коллекции на Московской неделе моды

Кроме показов, на площадках события пять маркетов, которые объединили 225 брендов. Там можно было приобрести дизайнерскую одежду, обувь и аксессуары. 

Фото: © moscowfashion.ru

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