Дизайнеры из Красноярска представили новые коллекции на Московской неделе моды

Красноярские дизайнеры представили новые коллекции на Московской неделе моды. Работы 450 дизайнеров из разных уголков России были представлены на знаковых площадках столицы страны – в "ГУМе", на "ВДНХ" и станции метро "Маяковская", на Тверской площади и Площади Революции. В главном показе, который прошёл в парке "Зарядье", приняли участие 84 дизайнера, в том числе бренды из Красноярска "IULIIA NEIVIRT" и "ANNAPOLYAKOVA".

При создании новой коллекции бренда IULIIA NEIVIRT использовался принцип slow fashion – создание небольших партий одежды, созданной вручную. Главная задача, которая стояла перед дизайнером, – проявить любовь и украсить мир, сделать его радостнее и живее. Вязаные платья и свитеры, кардиганы и жилеты, топы и водолазки с бахромой и узорами. Для коллекции была выбрана сдержанная палитра цветов – хаки, серый, бежевый, черный и белый с деликатными акцентами голубого и красного цвета. Дизайнер отдала предпочтение графическим принтам и легкому блеску, а также использовала различные техники вязания.

Показ коллекции бренда ANNPOLYAKOVA завершил событие. Дизайнер переосмысляет исторические коды Сибири и смешивает их с авангардом, поэтому на подиуме зрители увидели настоящее модное шоу с позированием и концепцией. В показе принимали участие и мужчины. Они выходили в объемных платьях, топах и юбках. Все изделия были выполнены в 4 цветах: преимущество было отдано черному, а яркими акцентами стали золотой, хаки и электрик. Полупрозрачные прямые платья, высокие брюки, пальто с мужского плеча, прямые жакеты из благородных тканей – каждое изделие, по задумке дизайнера, подходит для покорения мира. Яркой точкой показа стала модель, танцующая вог, в ярко-синем платье с золотыми вставками.

Кроме показов, на площадках события пять маркетов, которые объединили 225 брендов. Там можно было приобрести дизайнерскую одежду, обувь и аксессуары.

Фото: © moscowfashion.ru