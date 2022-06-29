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Одна из ведущих в Сибири служб реабилитации открыла стационар в Красноярске после ремонта

Главная Общество
Красноярск
14:25 29 Июня 2022
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В Красноярске во вторник, 28 июня, состоялось открытие стационара реабилитационной службы федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России. На протяжении шести месяцев в здании проходили масштабные ремонтные работы, в рамках которых были капитально отремонтированы два этажа отделений медицинской реабилитации стационара.  

За это время в стационаре заменили полы, сантехнику, двери, потолочные покрытия и обновили медицинскую мебель, создав комфортные условия для пациентов.  

Как рассказал врач-невролог ФСНКЦ ФМБА России, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Красноярского края Семен Прокопенко, в центре установлено серьезное оборудование, которое позволит сделать реабилитацию пациентов максимально эффективной.  

«Одновременно круглосуточный стационар может принять до 60 человек. Это достаточно много, учитывая, что многие пациенты ограничены в своих возможностях», - отметил он.

Также Семен Прокопенко заявил, что в Красноярск приезжают люди из разных регионов России по ОМС и по программе оказания высокотехнологичной медпомощи. Главной задачей ремонта было превратить подразделение в центр комплексной реабилитации и нейрореабилитации.

Одна из ведущих в Сибири служб реабилитации открыла стационар в Красноярске после ремонта

В стенах стационара реабилитацию проходят люди с черепно-мозговыми травмами, нейрохирургическими операциями на головном мозге и спинном мозге, с инсультом и нарушением спинального кровообращения. Кроме того, на реабилитации находятся пациенты травматолого-ортопедического отделения после эндопротезирования суставов и пациенты соматического профиля для реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции.

По словам главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации ФМБА России в Сибирском федеральном округе, директора Томского НИИ курортологии и физиотерапии — филиала ФНКЦ МРиК ФМБА России Алексея Зайцева, стационар реабилитационной службы ФМБА России в Красноярске может считаться одним из лучших в стране.

«То, что я увидел, это большой прорыв, который стал возможен благодаря работе руководства центра. Здесь широко представлены элементы эрготерапии, благодаря которой пациента, если даже его нельзя полностью вылечить, можно научить быть самодостаточным в быту. А это один из принципов медицинской реабилитации», - резюмировал Алексей Зайцев.

Отметим, что каждый год на реабилитации в ФСНКЦ ФМБА России в среднем находятся три тысячи человек.

Фото: © пресс-служба Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России

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