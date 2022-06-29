В Красноярске установили новые светофоры. Пять из них появились на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» у нерегулируемых пешеходных переходов. Ещё один объект установили на съезде с улицы Брянской на улицу Обороны. С его помощью будут регулировать транспортный поток, когда начнётся ремонт мостов через реку Кача. О дате начала ремонтных работ и светофорного регулирования будет сообщено дополнительно.

На кольце ул. Шахтёров – ул. Караульная – ул. 9 Мая, где наблюдается повышенная аварийность, также установили светофоры.

«На этом участке водители часто конфликтуют из-за приоритетности проезда, что приводит к авариям. Светофор будет регулировать потоки, обеспечивать пропускную способность и служить профилактике ДТП. Сейчас ведётся отладка оборудования, работать оно начнёт к середине июля», — сообщили в мэрии.

Фото: © admkrsk.ru