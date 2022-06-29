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38-летний житель Красноярска обвиняется в хищении более 32,5 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
14:50 29 Июня 2022
деньги, преступление, полиция, красноярск
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В Красноярске сотрудниками полиции было завершено расследование уголовного дела, главным фигурантом которого стал 38-летний красноярец. Мужчина обвиняется в хищении свыше 32,5 млн рублей.

В рамках расследования следователи выяснили, что обвиняемый обратился к собственникам частного дома, который подлежал сносу и предложил юридические услуги. Злоумышленник убеждал собственников в том, что ему удастся увеличить размер компенсации за счет законной переоценки стоимости жилья. В результате вместо 2,5 млн рублей собственникам удалось получить около 12 млн рублей, из которых три миллиона рублей получил злоумышленник.

Кроме того, правоохранительные органы выяснили, что красноярец с 2016 по 2018 год подобным образом похитил бюджетные деньги во время изъятия шести объектов недвижимости. Таким образом, сумма ущерба составила более 32,5 млн рублей.  Добавим, что злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: © Владимир Трефилов/РИА Новости

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