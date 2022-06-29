Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня семьи, любви и верности.

«День семьи, любви и верности установлен в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи.», — говорится на сайте правительства Красноярского края.

Отмечаться праздник будет 8 июня, в день почитания памяти святых Петра и Февронии Муромских, которых считают покровителями семьи и брака. К слову, в этот же день в Красноярском крае награждают победителей регионального конкурса «Семья года», а также чествуют семьи, награждённые медалью «За любовь и верность».

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев