В Красноярске снизили максимальную скорость электросамокатов в прогулочных зонах набережных

В Красноярске было принято решение о снижении максимальной скорости самокатов во всех прогулочных зонах набережных города.

Как рассказал депутат заксобрания края Илья Зайцев в своем Telegram-канале в среду, 29 июня, максимальная скорость электросамокатов составит не более 10 км/ч. При этом Зайцев уточнил, что речь идет о самокатах, которые предоставляют людям в аренду. Такой ответ парламентарий получил от руководителя департамента горхозяйства Красноярска Алексея Фоминых.

Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что мэрия Красноярска достигла договоренности с владельцами фирм кикшеринга о снижении скорости электросамокатов до 20 км/ч.

Фото: © Никиты Алексеева