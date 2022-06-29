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В Красноярске снизили максимальную скорость электросамокатов в прогулочных зонах набережных

Главная Общество
Красноярск
13:35 29 Июня 2022
скорость, движение, транспорт, красноярск
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В Красноярске было принято решение о снижении максимальной скорости самокатов во всех прогулочных зонах набережных города.

Как рассказал депутат заксобрания края Илья Зайцев в своем Telegram-канале в среду, 29 июня, максимальная скорость электросамокатов составит не более 10 км/ч. При этом Зайцев уточнил, что речь идет о самокатах, которые предоставляют людям в аренду. Такой ответ парламентарий получил от руководителя департамента горхозяйства Красноярска Алексея Фоминых.

Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что мэрия Красноярска достигла договоренности с владельцами фирм кикшеринга о снижении скорости электросамокатов до 20 км/ч. 

Фото: © Никиты Алексеева 

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