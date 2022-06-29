В Красноярске мужчина для получения двухмиллионной выплаты по страховке инсценировал кражу своего автомобиля

Чтобы получить страховку, красноярец инсценировал кражу автомобиля.

Как пишут на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, в ноябре 2020 года в дежурную часть обратился мужчина 1974 года рождения с заявлением о хищении у него Toyota Land Cruiser. Сумма заявленного причинённого ущерба — 3 млн 300 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Оперативниками было установлено, что факт кражи автомобиля инсценирован. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник, имея страховку, разыграл его хищение. В результате ему удалось получить страховое возмещение более 2 млн рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования», максимальное наказание по которой — до 6 лет лишения свободы.

Расследование завершено. Обвиняемому избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко