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В Красноярске мужчина для получения двухмиллионной выплаты по страховке инсценировал кражу своего автомобиля

Главная Общество
Красноярск
14:03 29 Июня 2022
общество, происшествия, красноярск, мошенничество
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Чтобы получить страховку, красноярец инсценировал кражу автомобиля.

Как пишут на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, в ноябре 2020 года в дежурную часть обратился мужчина 1974 года рождения с заявлением о хищении у него Toyota Land Cruiser. Сумма заявленного причинённого ущерба — 3 млн 300 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Оперативниками было установлено, что факт кражи автомобиля инсценирован. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник, имея страховку, разыграл его хищение. В результате ему удалось получить страховое возмещение более 2 млн рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования», максимальное наказание по которой — до 6 лет лишения свободы.

Расследование завершено. Обвиняемому избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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