Иностранец пытался вывезти из Томской области лес на 9 млн рублей

Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через границу. В пресс-службе ведомства сообщают, что подозреваемый отправил в Узбекистан древесину на более, чем 9 млн рублей.

В 2021 году представитель одной из национальных диаспор незаконно купил древесину хвойных пород у лиц, не имеющих права осуществлять данную деятельность.

Он предоставил в Сибирскую электронную таможню фиктивные сведения о происхождении и производителе древесины. Древесину выпустила Сибирская таможня в Узбекистан по поддельным документам.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев