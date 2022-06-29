29 июня
Красноярск
погода +26 °C
52.97
 
€ 55.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае обследуют защитные дамбы

Главная Общество
Красноярск
12:35 29 Июня 2022
общество, в красноярском крае, красноярск, проверка, паводок
версия для печати Ico_print

Специалисты Минэкологии края обследуют гидротехнические сооружения и зоны воздействия вод на территории Красноярского края.

Всего в регионе было проверено состояние 25 защитных дамб в Красноярске, Назаровском, Шушенском, Ермаковском, Уярском, Енисейском, Партизанском, Ачинском, Козульском, Саянском, Минусинском, Каратузском и Шарыповском районах края.

Комиссия оценивает готовность сооружений к пропуску паводковых вод, сообщают в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Также при обследовании дамб специалисты формируют перечень участков русел рек, где необходимо провести расчистку. А также, где нужно отрегулировать русло или углубить дно водоёмов.

— Под особым вниманием у нас остаются 30 бесхозяйных дамб. При необходимости создаётся аварийный запас грунта, устанавливаются предупредительные знаки и ограничивается проезд транспорта, — рассказал Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жители Красноярского края чаще переезжают в Краснодар, Москву и Санкт-Петербург

Жители Красноярского края чаще переезжают в Краснодар, Москву и Санкт-Петербург

29 Июня 2022 г.
В Красноярский край чаще всего переезжают из Иркутской области и Хакасии
Новости Красноярска: Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня семьи, любви и верности

Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня семьи, любви и верности

29 Июня 2022 г.
Отмечаться праздник будет 8 июля
Новости Красноярска: В лесах Красноярского края зафиксировано 24 очага возгораний

В лесах Красноярского края зафиксировано 24 очага возгораний

29 Июня 2022 г.
Площадь возгорания - 18 тыс. га
Новости Красноярска: В Омск из Луганска военной авиацией доставили 17 пациентов

В Омск из Луганска военной авиацией доставили 17 пациентов

29 Июня 2022 г.
11 пациентов не могут передвигаться самостоятельно
Новости Красноярска: В Красноярском крае обнаружены детали двигателя и обшивка самолёта А-20G "Бостон"

В Красноярском крае обнаружены детали двигателя и обшивка самолёта А-20G "Бостон"

29 Июня 2022 г.
Самолёт потерпел крушение 27 июля 1943 года
Новости Красноярска: Мэрия Новосибирска обвиняет ГИБДД в транспортном коллапсе на День города

Мэрия Новосибирска обвиняет ГИБДД в транспортном коллапсе на День города

29 Июня 2022 г.
Толпа людей пошла по дороге в сторону станции «Октябрьская»
Новости компаний
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
24/06
Пиломатериалы для строительства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Девять чемпионов мира по хоккею и четыре обладателя Кубка Стэнли приедут в Красноярск

Девять чемпионов мира по хоккею и четыре обладателя Кубка Стэнли приедут в Красноярск

27 Июня 2022 г.
Среди них Александр Овечкин и Павел Дацюк
Новости Красноярска: 28 июня в Красноярске ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

28 июня в Красноярске ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

27 Июня 2022 г.
Ветер местами до 25 м/с
Новости Красноярска: В Красноярске река Кача окрасилась в красный цвет

В Красноярске река Кача окрасилась в красный цвет

28 Июня 2022 г.
Возможно это произошло из-за сильного дождя
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru