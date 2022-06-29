В Красноярском крае обследуют защитные дамбы

Специалисты Минэкологии края обследуют гидротехнические сооружения и зоны воздействия вод на территории Красноярского края.

Всего в регионе было проверено состояние 25 защитных дамб в Красноярске, Назаровском, Шушенском, Ермаковском, Уярском, Енисейском, Партизанском, Ачинском, Козульском, Саянском, Минусинском, Каратузском и Шарыповском районах края.

Комиссия оценивает готовность сооружений к пропуску паводковых вод, сообщают в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Также при обследовании дамб специалисты формируют перечень участков русел рек, где необходимо провести расчистку. А также, где нужно отрегулировать русло или углубить дно водоёмов.

— Под особым вниманием у нас остаются 30 бесхозяйных дамб. При необходимости создаётся аварийный запас грунта, устанавливаются предупредительные знаки и ограничивается проезд транспорта, — рассказал Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев