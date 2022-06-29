В Красноярском крае обнаружены детали двигателя и обшивка самолёта А-20G "Бостон"

В Емельяновском районе Красноярского края продолжается поиск деталей самолёта А-20G «Бостон», который разбился 27 июля 1943 года. Это уже третья подобная экспедиция, организованная Русским географическим обществом в регионе.

Самолёт был поставлен в СССР из США по программе ленд-лиза «Аляска-Сибирь». Его командиром был лейтенант Михаил Ермолов. Сообщается, что машина разбилась при заходе на посадку в условиях ограниченной видимости.

В ходе поисковых работ с помощью металлоискателя и георадара были обнаружены детали двигателя и обшивка самолёта. Кроме того, участники экспедиции возложили цветы к памятному знаку, поставленному в честь погибшего лётчика.

Фото: © Георгий Широков