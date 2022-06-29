Мэрия Новосибирска обвиняет ГИБДД в транспортном коллапсе на День города

В мэрии Новосибирска считают, что толпа пошла по ул. Восход из-за перекрытой ул. Большевистской.

Тысячи человек тогда не смогли уехать домой с Михайловской набережной, потому что станция метро «Речной вокзал» после салюта не работала с 22:00 до 23:40. Толпа людей пошла по дороге в сторону станции «Октябрьская».

На аппаратном совещании начальник департамента по ЧС пояснил, что сотрудники ГИБДД полностью перекрыли Большевистскую, так как жители города массово выходили на дорогу из-за недостаточной пропускной способности тротуаров.

Также из-за перекрытия люди не смогли уехать с набережной на общественном транспорте.

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