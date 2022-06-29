Полиция Красноярска возбудила уголовное дело из-за массовой драки на рынке «Южный»

В Красноярске сотрудники правоохранительных изучили записи с видеокамер, на кадрах которых зафиксирована драка у рынка «Южный». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Напомним, что вечером 17 июня у рынка «Южный» произошла массовая драка между двумя группами мужчин. После случившегося полиция задержала всех участников конфликта. Как сообщают в правоохранительных органах, рассматриваются различные версии случившегося и даже не исключен факт инсценировки для того, чтобы вызвать общественный резонанс. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости