29 июня
Красноярск
погода +26 °C
52.97
 
€ 55.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Полиция Красноярска возбудила уголовное дело из-за массовой драки на рынке «Южный»

Главная Общество
Красноярск
11:50 29 Июня 2022
драка, преступление, полиция, красноярск
версия для печати Ico_print

В Красноярске сотрудники правоохранительных изучили записи с видеокамер, на кадрах которых зафиксирована драка у рынка «Южный». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Напомним, что вечером 17 июня у рынка «Южный» произошла массовая драка между двумя группами мужчин. После случившегося полиция задержала всех участников конфликта. Как сообщают в правоохранительных органах, рассматриваются различные версии случившегося и даже не исключен факт инсценировки для того, чтобы вызвать общественный резонанс. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жители Красноярского края чаще переезжают в Краснодар, Москву и Санкт-Петербург

Жители Красноярского края чаще переезжают в Краснодар, Москву и Санкт-Петербург

29 Июня 2022 г.
В Красноярский край чаще всего переезжают из Иркутской области и Хакасии
Новости Красноярска: Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня семьи, любви и верности

Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня семьи, любви и верности

29 Июня 2022 г.
Отмечаться праздник будет 8 июля
Новости Красноярска: В лесах Красноярского края зафиксировано 24 очага возгораний

В лесах Красноярского края зафиксировано 24 очага возгораний

29 Июня 2022 г.
Площадь возгорания - 18 тыс. га
Новости Красноярска: В Омск из Луганска военной авиацией доставили 17 пациентов

В Омск из Луганска военной авиацией доставили 17 пациентов

29 Июня 2022 г.
11 пациентов не могут передвигаться самостоятельно
Новости Красноярска: В Красноярском крае обследуют защитные дамбы

В Красноярском крае обследуют защитные дамбы

29 Июня 2022 г.
Комиссия оценивает готовность сооружений к пропуску паводковых вод
Новости Красноярска: В Красноярском крае обнаружены детали двигателя и обшивка самолёта А-20G "Бостон"

В Красноярском крае обнаружены детали двигателя и обшивка самолёта А-20G "Бостон"

29 Июня 2022 г.
Самолёт потерпел крушение 27 июля 1943 года
Новости компаний
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
24/06
Пиломатериалы для строительства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске выпал крупный град

В Красноярске выпал крупный град

27 Июня 2022 г.
Диаметр града достигал 2-3 см
Новости Красноярска: 28 июня в Красноярске ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

28 июня в Красноярске ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

27 Июня 2022 г.
Ветер местами до 25 м/с
Новости Красноярска: В Красноярске на острове Татышев пройдет Сабантуй 25 июня

В Красноярске на острове Татышев пройдет Сабантуй 25 июня

24 Июня 2022 г.
Праздник пройдет уже в эту субботу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru