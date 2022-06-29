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В Красноярском крае зарегистрировано 150 случаев скарлатины

Главная Общество
Красноярск
11:35 29 Июня 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, заболевание
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За 5 месяцев в нашем регионе у жителей зарегистрировано 150 случаев скарлатины, сообщает в своём Telegram-канале руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

— Диагноз был установлен жителям Канска, Лесосибирска, Ачинска, Норильска, Красноярска, Минусинска, Шарыпово, Партизанского, Рыбинского, Туруханского, Емельяновского, Ачинского районов, Эвенкийского и Таймырского муниципальных районов, — пишет он. — 52 % заболевших проживают в Красноярске, а 32 % — в Ачинске.

Показатель заболеваемости не превышает среднемноголетний уровень.

Скарлатина — заболевание преимущественного детского возраста. Чаще ею болеют в возрасте от 1 года и до 8-9 лет, взрослые — реже.

При первых признаках недомогания нужно обратиться за медицинской помощью.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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