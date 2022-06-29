Прямые рейсы из Красноярска в Ташкент запустят со 2 июля

Жители Красноярска с начала июля смогут прямым рейсом долететь до Ташкента. Перелеты будет осуществлять компания Uzbekistan Airways.

Как сообщили в аэропорту Красноярска, прямые авиарейсы до столицы и крупнейшего города Узбекистана стартуют со второго июля.

Билет в одну сторону будет стоить от 11 087 рублей;

Туда – обратно – от 19 304 рублей.

Добавим, что время в пути составит от 3 часов 30 минут до 3 часов 45 минут. Ознакомиться с расписанием перелетов можно на сайте аэропорта Красноярск.

Фото: © vk.com/kja.aero