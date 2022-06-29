Всемирно известный российский хоккеист Александр Овечкин прилетел в Красноярск. Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский в среду, 29 июня. Отметим, что Александр Овечкин прилетел в Красноярск для того, чтобы принять участие в прощальной игре своего друга и экс-одноклубника, а также партнера по сборной России Александра Семина.

Хоккейный матч, в котором примут участие именитые игроки, пройдет в Красноярске 30 июня. Игра начнется в 19:00. Трансляцию можно будет посмотреть на ТК «Матч ТВ». Ранее Sibnovosti сообщали об изменении правил парковки в районе «Арены Платинум».

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